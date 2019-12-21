ضبط «مخمور» يطلق النار عشوائيا من سيارته في بنغازي

المتهم وإلى جواره سيارته ومتعلقاته الشخصية، 20 ديسمبر 2019. ( صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك).

ألقت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن بنغــازي، القبض على شخص، لإطلاقه النار بشكل عشوائي تحت تأثير المُخدر، في شارع جمال بمنطقة سيدي حسين، ما أسفر عن إصابة شخصين ونقلهما إلى مستشفى الجلاء.

وقالت المديرية في بيان، إنها تلقت في تمام الثانية من صباح أمس الجمعة، إشارة لاسلكية من قبل غرفة العمليات، تفيد بوجود شخص يقود مركبة نوع «هونداي افانتي» رصاصي اللون، يطلق النار من بندقية نوع «كلاشنكوف» دون ترخيص، بشكل عشوائي في شارع جمال بمنطقة سيدي حسين.

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وأثبتت التحريات أن المتهم كان في حالة سكر ظاهر أثناء الجريمة، وخلال التحقيق معه فور استعادته لرشده أقر بتعاطيه المواد المخدرة وحيازته سلاحا دون ترخيص، واعتدائه بالضرب على شخصين، لتتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث قررت إيداعه في سجن الكويفية.