الأرصاد: طقس اليوم مستقر.. ورياح على أغلب مناطق الشمال غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 09:49 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه استقرار في العوامل الجوية هذا اليوم، مع رياح تنشط تدريجيا بداية من يوم الغد على غالب مناطق الشمال.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها.
- الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا، على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
- السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على الجبل الأخضر.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على غات.

الكفرة - السرير - تازربو
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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