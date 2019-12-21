الفرع البلدي يطلق حملة تنظيف استعدادا لمهرجان الجغبوب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 21 ديسمبر 2019, 12:10 صباحا

أطلق الفرع البلدي الجغبوب، حملة تنظيف للواحة بالمدينة، استعداد لاستقبال ضيوف مهرجان الجغبوب الذي ينطلق منتصف الأسبوع الجاري.

وحسب مصدر بالمكتب الإعلامي لواحة «الجغبوب»، فإن حملة النظافة شملت الشوارع والمناطق الأثرية استعداداً لاستقبال مهرجان الجغبوب، في نسخته الثانية تحت عنوان «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»، والذي يشرف عليه مكتب الثقافة والمجتمع المدني.

وأضاف المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن حملة النظافة والطلاء والتشجير شارك فيها أبناء واحة الجغبوب رجالا ونساء لإظهارها بالشكل اللائق، وسط غياب الجهات المسؤولة، رغم أهمية الواحة التاريخية والدينية.

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