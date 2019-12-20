العثور على 5 جثامين متحللة لمهاجرين غير شرعيين جنوب طبرق

العثور على 5 جثامين متحللة لمهاجرين غير شرعيين جنوب طبرق, 20 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

عثرت اليوم الجمعة، الدوريات الصحراوية المشتركة وفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق والبيضاء على 5 جثامين متحللة لمهاجرين غير شرعيين جنوب مدينة طبرق بحوالى 180 كلم.

وحسب المكتب الإعلامي لمكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق، أثناء قيام مكتب الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية المشتركة بجولة استطلاعية على المنطقة الممتدة من الشعبة إلى واحة الجغبوب، لمسافة تصل 300 كم، تم على العثور على خمس جثث متحللة.

وأضاف المكتب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنه تم نقل الجثث بطريقة صحيحة بالإضافة لأوراقهم حسب القوانين لتحديد جنسياتهم وهوياتهم.

وتنشط ظاهرة تجارة البشر والمخدرات في المنطقة الممتدة من واحة الجغبوب إلى منطقة بحر الرمال العظيم، جنوب واحة الجغبوب بحوالى 300 كم.