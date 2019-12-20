السراج يأمل مساعدة الشيشان في التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في مكالمة هاتفية مع الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف جرت أمس الخميس، عن أمله في «أن تستخدم جمهورية الشيشان مساعيها الحميدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن المحادثة الهاتفية التي جرت بين السراج وقاديروف تناولت مستجدات الوضع العام في ليبيا والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الرئيس الشيشاني «أكد خلال المكالمة وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي ودعمها لجهود إعادة الأمن والاستقرار، مبديا استعداد بلاده لنقل خبراتها المكتسبة في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب إلى ليبيا».

من جانبه أبدى السراج «رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما أشاد بما يتمتع به الرئيس قاديروف من مكانة في العالمين العربي والإسلامي، آملا أن تستخدم جمهورية الشيشان مساعيها الحميدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية».

كما أبدى رئيس المجلس الرئاسي اهتمامه بالتعاون بين ليبيا والشيشان في مكافحة تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، حيث اتفق الجانبان على استمرار بحث سبل التنسيق في هذا الجانب. وترحيبه بزيارة جمهورية الشيشان في المستقبل القريب.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أبدى للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف ترحيبه بزيارة الشيشان في المستقبل القريب.