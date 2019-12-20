السراج يأمل مساعدة الشيشان في التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 06:12 مساء

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في مكالمة هاتفية مع الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف جرت أمس الخميس، عن أمله في «أن تستخدم جمهورية الشيشان مساعيها الحميدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن المحادثة الهاتفية التي جرت بين السراج وقاديروف تناولت مستجدات الوضع العام في ليبيا والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الرئيس الشيشاني «أكد خلال المكالمة وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي ودعمها لجهود إعادة الأمن والاستقرار، مبديا استعداد بلاده لنقل خبراتها المكتسبة في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب إلى ليبيا».

من جانبه أبدى السراج «رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما أشاد بما يتمتع به الرئيس قاديروف من مكانة في العالمين العربي والإسلامي، آملا أن تستخدم جمهورية الشيشان مساعيها الحميدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية».

كما أبدى رئيس المجلس الرئاسي اهتمامه بالتعاون بين ليبيا والشيشان في مكافحة تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، حيث اتفق الجانبان على استمرار بحث سبل التنسيق في هذا الجانب. وترحيبه بزيارة جمهورية الشيشان في المستقبل القريب.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أبدى للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف ترحيبه بزيارة الشيشان في المستقبل القريب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جامعة بنغازي تحتفل بتخريج الدفعة 41 من طلبة الطب البشري