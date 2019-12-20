مفوضية اللاجئين تساعد في تجهيز 4 مدارس بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 02:31 مساء
موظف بمفوضية اللاجئين أمام كراتين المساعدات التي تقدم لمدارس مصراتة. (الإنترنت).

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها جهزت أربع مدارس في مدينة مصراتة بقاعات دراسية، لاستقبال عدد أكبر من الطلاب.

وقالت المفوضية عبر موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنها جهزت «قاعات دراسية مسبقة الصنع إلى أربع مدارس في مصراتة لزيادة قدرتها الاستيعابية، وللدراسة في بيئة أفضل».

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وأشارت إلى أنه تم تهجير نحو 12 ألف طالب من مدن ليبية إلى مصراتة بسبب النزاع المسلح، لافتة إلى استفادة جانب من الطلاب النازحين من هذه المبادرة التي تتم «بتمويل سخي من الحكومة الإيطالية».

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