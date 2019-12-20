البعثة الأممية تأسف لتبادل طرفي الأزمة في ليبيا التصعيد العسكري والتخوين والاستقواء بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 01:00 صباحا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها «للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، ولقيام الطرفين المتصارعين بالاستقواء بالخارج وبتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدمًا في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الأخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال مزيد النوائب بالمدنيين الآمنين».

اقرأ أيضًا: مجلس وزراء حكومة الوفاق يوافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا

ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد الخميس، في العاصمة طرابلس، تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي