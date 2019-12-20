إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 12:55 صباحا
تسليم شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية في بني وليد. (الإنترنت)

تسلمت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الخميس، شحنة من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية مرسلة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن هذه الشحنة تتمثل في أدوية لعلاج أمراض الضغط والقلب والجلطات الدموية، إضافة إلى أدوية عظام ومضادات حيوية خاصة بالأمراض الموسمية.

ونوه أبوالنيران إلى أن هناك دعمًا آخر سيصل إلى إدارة الخدمات الصحية خلال الأيام المقبلة مقدمًا من وزارة الصحة بحكومة الوفاق مخصصًا لعيادة النساء والولادة التي سيتم استحداثها في بني وليد خلال الفترة المقبلة.

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