بابا الفاتيكان يدعو لالتزام جدي لإفراغ مراكز المهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 12:04 صباحا
البابا فرنسيس لدى لقائه في الفاتيكان مع لاجئين قدموا أخيرًا من جزيرة ليسبوس اليونانية. (آكي)

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى «التزام جدي» لإفراغ مراكز الإيواء في ليبيا من المهاجرين غير الشرعيين و«دراسة وتطبيق كل الحلول الممكنة» لهذه المشكلة، مشددًا على أنه «لا يمكن لإيقاف المراكب أن يكون حلًّا للمشكلة»، في إشارة إلى تدفقات الهجرة عبر المتوسط نحو أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»

كما شدد البابا فرنسيس لدى لقائه بعد ظهر اليوم الخميس، في الفاتيكان مع لاجئين قدموا أخيرًا من جزيرة ليسبوس اليونانية بفضل مبادرة الممرات الإنسانية، على «ضرورة الإبلاغ عن وملاحقة المتاجرين بالبشر الذين يستغلون المهاجرين ويسيئون معاملتهم وعدم التخوف من كشف تعاون محتمَل للمؤسسات».

وأكد البابا، الذي نقلت «آكي» تصريحاته عن «إذاعة الفاتيكان» «ضرورة وضع المصالح الاقتصادية جانبًا كي يكون في المركز الإنسان، كل شخص حياته وكرامته ثمينتان عند الله».

وحسب «آكي» فإن البابا كان بدأ كلمته مشيرًا إلى سترة نجاة تلقاها هدية، مذكرًا بأن هذه السترة الثانية التي يتلقاها، حيث أهدته مجموعة من فرق الإغاثة سترة إنقاذ قبل سنوات كانت لفتاة غرقت في مياه البحر المتوسط.

وأعلن البابا أنه أهدى السترة الأولى بدوره إلى قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة قائلاً لمسؤوليه: «هذه هي رسالتكم، وذلك للتشديد على التزام الكنيسة من أجل إنقاذ حياة المهاجرين للقيام بعد ذلك باستقبالهم وحمايتهم، مساندتهم ودمجهم»

وختم البابا فرنسيس حديثه بالقول: «علينا الإغاثة والإنقاذ لأننا جميعًا مسؤولون عن حياة القريب، وهذا ما سيجازينا عنه الرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي