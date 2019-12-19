«أسيوشيتدبرس»: المخابرات الليبية تقر باعتقال الصحفي رضا فحيل البوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 11:26 مساء
الصحفي رضا فحيل البوم. (الإنرتنت)

أقرت المخابرات العامة الليبية باعتقال الصحفي ومؤسس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، رضا فحيل البوم، بعد وصوله منذ أيام إلى العاصمة طرابلس قادمًا من تونس، مؤكدة أن اعتقاله «يفي بجميع المعايير القانونية وتم بالتنسيق مع النائب العام»، وفق بيان أصدرته أمس الأربعاء، نقلته وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

وقالت «أسوشيتد برس» إن المخابرات الليبية لم توضح في بيانها التهم المنسوبة للصحفي رضا فحيل البوم ولا مكان اعتقاله، بعدما نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني علاقتها باعتقاله الذي لفت انتباه المدافعين عن حقوق الإنسان محليًّا ودوليًّا.

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وأعربت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبعثتين الأوروبية والكندية ونشطاء ومنظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من أن يكون اعتقال البوم صباح الأحد الماضي انتهاكًا للقانون الدولي بسبب عمله كصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، داعين إلى إطلاقه فورًا.

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وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن البوم اُعتُقل فور وصوله إلى مطار معيتيقة شرق طرابلس قادمًا من تونس في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، مشيرة إلى أن «صور كاميرات المراقبة في المطار أظهرت رجلين بالزي المدني يعتقلانه بعد خروجه من نقطة مراقبة الجوازات ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي معلومات عن مصيره».

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