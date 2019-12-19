دي مايو يطلع وزير الخارجية المصري على نتائج زيارته إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 08:23 مساء
لقاء سابق بين دي مايو وشكري في روما يوم 5 ديسمبر 2019. (الخارجية المصرية)

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية المصري أطلعه خلالها على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما أعلنه الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وقال حافظ إن الاتصال الهاتفي تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين الدول حول ليبيا المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزير الخارجية الإيطالي أطلع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفي بنغازي مع المشير خليفة حفتر، وفي القبة مع المستشار عقيلة صالح.

وأضاف حافظ أن الاتصال الهاتفي تناول أيضًا «مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية و(فائز السراج)، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا».

وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين توافقا «على العمل على الدفع قدمًا نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعيًا لتحريك مسار برلين السياسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي