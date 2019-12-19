دي مايو يطلع وزير الخارجية المصري على نتائج زيارته إلى ليبيا

لقاء سابق بين دي مايو وشكري في روما يوم 5 ديسمبر 2019. (الخارجية المصرية)

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية المصري أطلعه خلالها على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما أعلنه الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وقال حافظ إن الاتصال الهاتفي تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين الدول حول ليبيا المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزير الخارجية الإيطالي أطلع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفي بنغازي مع المشير خليفة حفتر، وفي القبة مع المستشار عقيلة صالح.

وأضاف حافظ أن الاتصال الهاتفي تناول أيضًا «مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية و(فائز السراج)، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا».

وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين توافقا «على العمل على الدفع قدمًا نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعيًا لتحريك مسار برلين السياسي».