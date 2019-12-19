مجلس وزراء حكومة الوفاق يوافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور نائبي رئيس المجلس أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، والمفوضين بوزارات حكومة الوفاق وآمري المناطق العسكرية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع «استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليًّا ودوليًّا. ووافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي».