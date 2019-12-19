مجلس وزراء حكومة الوفاق يوافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 05:28 مساء

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور نائبي رئيس المجلس أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، والمفوضين بوزارات حكومة الوفاق وآمري المناطق العسكرية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع «استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليًّا ودوليًّا. ووافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي