رئيس الحكومة الموقتة يستقبل وفدا من «الأمازيغ» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 04:48 مساء
اجتماع الثني مع وفد الأمازيغ بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. (الحكومة الموقتة)

استقبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس وفدًا من «الأمازيغ» بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، والناطق باسم الحكومة حاتم العريبي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد «أكد دعم مكون الأمازيغ بالجبل الغربي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والحكومة الليبية الموقتة ووقوفهم مع الشرعية لتحرير الوطن من الجماعات الإرهابية والإجرامية».

وأضافت أن رئيس الحكومة الموقتة اطلع خلال اللقاء «على احتياجات ومختنقات الجبل الغربي»، مؤكدًا «أهمية تشكيل مجلس تسييري للبلدية وفق التوافق الاجتماعي للمنطقة».

كما أصدر الثني «تعليماته للجهات ذات الاختصاص لتوفير ما يمكن توفيره ووفق المتاح من السلع التموينية والوقود والتعامل مع المندوب الذي سيتم تكليفه من قبل المجلس التسييري لتسهيل هذه الأمور».

وخلص الاجتماع إلى «الاتفاق على إعداد الدراسات والتقديرات لمعالجة المختنقات وفق الأولويات في مجال حفر الآبار وصيانة الطرق العامة وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية وفق القوائم والكشوفات التي ستحال لديوان مجلس الوزراء بالخصوص» وفق الحكومة الموقتة.

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