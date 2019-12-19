إيقاف الدراسة في أبوسليم بسبب الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 02:43 مساء
طلاب يلهون في ساحة مدرسة شباب 17 فبراير بمنطقة أبو سليم في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الخميس، إيقاف الدراسة كليا في جميع المدارس التعليمية بالقطاعين العام والخاص، والتي تتبع مراقبة التعليم الواقعة في النطاق الإداري بالبلدية.

وكلف المجلس، رئيس لجنة الأزمة وعضو المجلس المسؤول عن ملف التعليم، بإحالة تقارير دورية لتقدير الموقف الخاص باستمرار تعليق الدراسة من عدمه، حسب بيان بلدية أبوسليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن القرار جاء بسبب الاشتباكات الدائرة في حي أبوسليم جنوب طرابلس، مما ألحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن المجلس عقد اجتماعا صباح اليوم، مع مراقب التعليم في البلدية، لبحث تلك المسألة، حيث خلص إلى عدم إمكانية استمرار الدراسة في تلك الظروف.

وشهدت الفترة الماضية تعرض عدد من المدارس إلى قصف وقذائف جراء الاشتباكات، منها واقعة سقوط قذيفة عشوائية قرب مدرسة رجب النائب الابتدائية، في 4 نوفمبر الماضي، خلال وجود التلاميذ داخلها، مما أدى إلى تحطم نوافذها، لتعلن مراقبة التعليم في بلدية عين زارة، تعليق الدراسة في مدارس بالبلدية بسبب الاشتباكات في حينه.

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