مفوضية اللاجئين: ألف مهاجر في مركز التجمع بطرابلس يحتاجون إلى المساعدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 02:00 مساء
زيارة وفد من «شؤون اللاجئين» لمركز إيواء التجمع في طرابلس، 16 ديسمبر 2019، (مكتب المفوضية في ليبيا)

قال مكتب مفوضية شؤون اللاجئين إن مركز إيواء التجمع والمغادرة في طرابلس، «يضم نحو ألف مهاجر غير شرعي يحتاجون إلى المساعدة، نظرا إلى الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب اكتظاظ المركز».

وزار وفد ضم أفرادا من المفوضية ووكالات إنسانية أخرى تابعة إلى الأمم المتحدة، المركز خلال الأسبوع الجاري، واستمع إلى طلبات اللاجئين فيه، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن اللاجئين «عبروا عن مخاوفهم بشأن الأوضاع الأمنية في العاصمة، وهم يريدون أن يتم إجلاؤهم من ليبيا»، منوها بأن وفد الأمم المتحدة تحدث إليهم عن «الخيارات المختلفة المتاحة لهم، بما في ذلك الحصول على حزمة مساعدات».

والتقى الوفد مسؤولين من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ومع الهيئة الليبية للإغاثة، كما زار مكتب المفوضية الخاص بإرشاد طالبي اللجوء، والمرفق الصحي الذي تديره هيئة الإغاثة، والمرافق الترفيهية بالمركز.

وافتتح مركز التجمع والمغادرة، الذي يقع تحت صلاحيات «داخلية الوفاق»، قبل سنة مضت كمركز عبور للاجئين الأشد ضعفا الذين قد وجدت لهم حلول خارج ليبيا، لكن، منذ شهر يوليو، دخله نحو ألف شخص من غير ذوي الأولوية للإجلاء، دون إجراءات رسمية، باحثين عن المساعدة.

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