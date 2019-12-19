«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح قوية سرعتها 25 عقدة على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن أقصى ارتفاع للحرارة على سطح البحر 20 درجة مئوية، بينما يبلغ يصل أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية على طول الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب صباحا على ساحل طرابلس ومصراتة. ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 متر، يصل إلى 1.5 متر على ساحل طرابلس مصراتة.

- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال حدوث ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على ساحل سرت.