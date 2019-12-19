«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح قوية سرعتها 25 عقدة على ساحل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 01:06 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن أقصى ارتفاع للحرارة على سطح البحر 20 درجة مئوية، بينما يبلغ يصل أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية على طول الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب صباحا على ساحل طرابلس ومصراتة. ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 متر، يصل إلى 1.5 متر على ساحل طرابلس مصراتة.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال حدوث ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على ساحل سرت.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية بوجه عام تتحول غدا إلى جنوبية غربية على ساحل رأس لانوف سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب على ساحل بنغازي، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 ومتر واحد، ويصل إلى 1.5 متر على ساحل بنغازي.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال حدوث ضباب خفيف الليلة والصباح الباكر على ساحل درنة وطبرق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي