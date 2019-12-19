«أمن بنغازي» يضبط متهمين بتهريب سيارات إلى السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 08:52 صباحا
متهمون من الكفرة بتهريب سيارات إلى السودان، 18 ديسمبر 2019، (أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شبكة أشخاص من مدينة الكفرة، متهمين بتهريب سيارات عبر الصحراء إلى السودان.

وتلقى القسم معلومات بشأن نشاط تلك المجموعة، وعلى الفور تم تشكيل قوة للتحري وجمع المزيد من المعلومات عن المتهمين، لتكتشف القوة أن هؤلاء يأتون إلى مدينة بنغازي، ويشترون السيارات الكورية بالتحديد من المعارض في منطقة حي السلام، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وقبض أفراد الأمن على شخصين من هذا التشكيل، خلال شرائهما إحدى السيارات، وعند إحضارهما إلى القسم، اعترفا بأنهما يوصلان السيارات إلى شخص ثالث في مدينة الكفرة، بعدما ينتهيان من إتمام إجراءات شرائها باسمه، ويحصلان على 500 دينار مقابل السيارة الواحدة.

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وحدد رجال الأمن مكان الشخص الثالث بعد الاتصال به عبر أحد المضبوطين، وانتقل أعضاء تحريات القسم إلى مكانه، حيث ضبط رفقة شخص آخر على متن سيارة كان ينوي نقلها إلى الكفرة.

واعترف المتهم الثالث بشراء السيارات، ثم بيعها بضعف ثمنها إلى سودانيين، يهربونها عبر الصحراء إلى السودان، كما يحرر توكيل قيادة لهم، وقد تم ضبط عدة عقود بيع سيارات معه، وعقود توكيل قيادة.

واحتجز المتهمون في القسم، وتحفظ على السيارات المضبوطة، ثم اتخذت كل الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة لاستئناف التحقيقات معهم.

إحدى السيارات المضبوطة قبل تهريبها
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