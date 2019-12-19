اجتماع موسع بمديرية أمن طرابلس لبحث ارتفاع مؤشر السرقة بالإكراه في العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 02:06 صباحا
جانب من اجتماع مديرية أمن طرابلس، 18 ديسمبر 2019. (صفحة المديرية على فيسبوك).

عقدت مديرية أمن طرابلس اجتماعا موسعا لدراسة ووضع حلول لإشكالية ارتفاع مؤشر السرقة بالإكراه في بعض أحياء العاصمة، وتكريس الجهود للقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها، من خلال الدوريات الراجلة والراكبة.

وحضر الاجتماع مدير أمن طرابلس، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، ورئيس قسم النجدة، ورئيس القافلة الأمنية، وآمر قوة دعم المديرية، حسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع التواصل «فيسبوك» اليوم الخميس.

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وكان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، بحث أمس الأربعاء، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن. وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

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