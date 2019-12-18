«الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة أدوية من الهند

شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، رفضه دخول شحنة أدوية موردة من الهند عبر ميناء طرابلس البحري.

وقال المركز في بيان، إنه رفض شحنة «cialisadi 10 mg tablets» لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الليبية، حسب ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويأتي هذا، في إطار الجهود التي يبذلها المركز لمكافحة الأغذية والأدوية غير الصالحة، عبر حملات تفتيشية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في المواني والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.