«تعليم الوفاق» تبحث إجراءات تسكين الملاك الوظيفي بالمراقبات

اجتماع بوزارة التعليم بحكومة الوفاق لبحث إجراءات تسكين الملاك الوظيفي بمراقبات التعليم, 18 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، فاضل بن سعد، مع رؤساء الأقسام التابعين بمراقبات التعليم بالبلديات، إجراءات تسكين الملاك الوظيفي بمراقبات التعليم ومتابعة الميزانية المالية المخصصة للمراقبات والميزانية التشغيلية بالمؤسسات التعليمية.

ووفق بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، ومدير مكتب المتابعة بالمجلس الرئاسي، ومديري إدارات التعليم الثانوي والاحتياط العام بالوزارة، تناول مناقشة التحديات التي تواجه رؤساء أقسام المتابعة بمراقبات التعليم.

كما بحث متابعة تنفيذ التشريعات والنظم واللوائح المتعلقة بالتعليم وإعداد التقارير بشأنها واقتراح الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذها، إذ وضع المجتمعون آلية للتواصل مع أقسام المتابعة وتقييم الأداء بمراقبات التعليم بالبلديات.

من جانبه قال جمعة، إن دور أقسام المتابعة وتقييم الأداء بمراقبات التعليم بالبلديات، يقوم على العمل وفق الضوابط وليس اصطياد أخطاء الآخرين، بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح مدير مكتب المتابعة المكلف فاضل بن سعد، أن الاجتماع يأتي لأهمية دور أقسام المتابعة ضمن الهيكلية الإدارية للوزارة وتوضيح طبيعة الاختصاصات والمهام التي أنيطت لها، والتعرف إلى الصعوبات التي تواجه عملها ووضع الحلول العاجلة لها.