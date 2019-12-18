افتتاح مقر جديد لمدرسة شهداء الناظورة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 08:38 مساء
المقر الجديد لمدرسة شهداء الناظورة بطبرق, (الإنترنت)

افتتح المجلس التسييري لبلدية طبرق، المقر الجديد لمدرسة شهداء الناظورة للتعليم الأساسي، الذي كان مقرا للقوات الإيطالية في حقبة الاحتلال ثلاثينات القرن الماضي.

وقال مدير مكتب مشروعات بلدية طبرق، المهندس ناصر شرح البال، اليوم الثلاثاء، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المسؤولين بقطاع التعليم سبق أن طالبوا الجهات المسؤولة بضرورة إنشاء مقر جديد لمدرسة شهداء الناظورة منذ أربعين عامًا دون جدوى.

وأضاف شرح البال أن المقر القديم لمدرسة شهداء الناظورة كان مقرا سابقا للقوات الإيطالية في ثلاثينات القرن الماضي، وتم استغلاله مقرا موقتا لمدرسة ابتدائية «لكن الفترة الموقتة وصلت إلى أربعين عاما»، وفق تعبيره.

وتابع أن المدرسة دون دورات مياه ولا نوافذ ولا إنارة والتلاميذ الصغار يعانون من البرد والحرارة وخطورة الطريق المؤدية إلى المدرسة، «التلاميذ كانوا يقضون حوائجهم في الخلاء، كما أن مدير المدرسة والمعلمين والمعلمات يعانون من التعب والشقاء لأداء رسالتهم التعليمية في هذه الظروف القاسية».

ولفت إلى أن المجلس التسييري لبلدية طبرق ورغم قلة الإمكانات وغياب الميزانيات، سعى لصيانة واستكمال المدرسة المتوقفة، التي تبعد عن المدرسة القديمة عشرات الأمتار وقريبة من الطريق العام، حيث أنهى المقاول المكلف صيانتها خلال شهر لا أربعة أشهر، كما جاء في العقد، وبعدد 12 فصلا حديثا، وصيانة مميزة في وقت قياسي.

وأقيم احتفال بالمناسبة حضره أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومراقب التعليم وعدد من المعلمين ومفوض الشركة المنفذة للمدرسة.

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