إردوغان يجدد استعداده لتقديم مساعدة ودعم عسكري لحكومة الوفاق

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغاون، اليوم الأربعاء، استعداده لتعزيز التعاون وتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وكذلك دعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلته «رويترز» عن تلفزيون «إن تي في».

وقال إردوغان للصحفيين في جنيف بعد منتدى عن الهجرة إنه التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لمناقشة المبادرات المشتركة المحتملة، وأضاف أن أنقرة مستعدة للمساعدة.

ونقلت المحطة التلفزيونية عن إردوغان قوله: «سنسرع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. قلنا لهم إننا مستعدون دائمًا لتقديم المساعدة إذا احتاجوها. من التعاون العسكري والأمني إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية: نحن مستعدون».

ويوم 27 نوفمبر وقعت حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، والثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة الستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال إردوغان إنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين «شكلا وفدين لمناقشة التطورات في ليبيا وإن مسؤولي البلدين سيلتقون قريبًا». فيما أكد الكرملين أمس الثلاثاء أن بوتين سيبحث مع إردوغان «خطة تركية لتقديم دعم عسكري للحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا وذلك خلال محادثات في تركيا الشهر المقبل». وقالت الرئاسة التركية في بيان بعد ذلك إن إردوغان وبوتين أجريا اتصالًا هاتفيًّا الثلاثاء ناقشا خلاله التطورات في ليبيا.

وتعتزم تركيا القيام بأنشطة مشتركة للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط بموجب مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية مع ليبيا، لكن هذا الاتفاق تعارضه اليونان التي تتنازع مع أنقرة على تلك الموارد وتقول إن الخطوة تنتهك القانون الدولي. وهو ما ترفضه تركيا وتقول إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها، بحسب «رويترز».

وفي وقت سابق، من يوم الأربعاء، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إنه بمجرد التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية وتسجيله لدى الأمم المتحدة ستبدأ تركيا في العمل على إصدار تراخيص تنقيب وإنتاج للنفط والغاز في المنطقة. وأضاف: «أعتقد أننا سنبدأ العملية في الأشهر الأولى من 2020».