إعلام «الرئاسي»: السراج يراجع الوضع العام على الجبهة وخطوط القتال

السراج مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، العميد صلاح النمروش.18 ديسمبر 2019. (إعلام الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، الأربعاء، مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، العميد صلاح النمروش.

وجرى خلال الاجتماع «مراجعة الوضع العام على الجبهة، وآليات التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال»، كما بحث الاجتماع «احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة»، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

يذكر أن السراج بحث اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، «الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن».

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وتناول الاجتماع، الذي عُـقد في مقر «الرئاسي» بالعاصمة، «آليات التنسيق مع القوات في ظل حالة النفير التي أُعلنت في عدة مدن لتسخيرالإمكانات كافة لرد العدوان»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات التي اُتخذت لـ«تأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة».