غوتيريس يتحدث عن الأزمة الليبية في خطاب أمام مجلس الشيوخ الإيطالي

جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت).

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الأزمة الليبية في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء؛ فيما دعت رئيسة المجلس إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي إلى البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية، بمشاركة أممية.

وأضافت كازيلاتي تعقيباً على الخطاب الذي ألقاه غوتيريس بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما) أن «التوترات وعدم الاستقرار يزدادان كل يوم في منطقة المتوسط، والوضع في ليبيا هنا أمام سواحلنا ما هو إلا شهادة جلية لذلك»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وقالت: «ليبيا بلد تلعب فيه الأمم المتحدة دورًا حاسمًا، استنادًا إلى العمل الجاد الذي قام به الممثل الخاص للأمين العام (غسان سلامة)»، معتبرة أن جهود سلامة «مهمة لبدء المسيرة على طريق سياسي يقود إلى حل سلمي».

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وقام وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بزيارة إلى ليبيا خلال الأسبوع الجاري، التقى خلالها وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، الذي استقبله في مطار معيتيقة الدولي، وبعدها التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وشدد على أنه «لا حل عسكريًّا للأزمة الليبية»، كما عبر عن أمل بلاده في أن يحقق مؤتمر برلين المقبل «توافقًا بين كل الدول المهتمة بالشأن الليبي». كما التقى دي مايو كل من قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.