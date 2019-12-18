بعد صعودها 4 أيام متتالية.. العملات الدولية تتراجع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 03:19 مساء

 

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية اليوم الأربعاء، وذلك في اتجاه عكسي لما كانت عليه منذ بداية الأسبوع.

فقد انخفض سعر صرف الدولار إلى 4.025 دينار مقابل 4.08 دينار سجلها ِأمس الثلاثاء، وأيضا اليورو الذي فقد سبعة قروش ليتراجع إلى 4.47 دينار مقابل 4.54 دينار، حسب متداولين وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».  

وكذلك خسر الجنيه الاسترليني أربعة قروش لينزل إلى 5.24 دينار اليوم مقابل 5.28 دينار أمس. في حين لم تشهد أسعار كل من الليرة التركية والدينار التونسي أي تغيير عما سجلته أمس، لتستقر اليوم عند 0.70 دينار و 1.41 دينار على التوالي.

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