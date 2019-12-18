مناقشة «الهجرة غير الشرعية» في مؤتمر الدراسات الاقتصادية بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 02:11 مساء
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدراسات الاقتصادية والسياسية في سرت، 18 ديسمبر 2019، (بلدية سرت)

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية في سرت، اليوم الأربعاء، ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها وسبل مواجهتها.

وتنظم كلية الاقتصاد في جامعة سرت المؤتمر، بمشاركة باحثين من مختلف الجامعات الليبية، وحضور عربي من عمان والجزائر وفلسطين والإمارات، حسب بيان بلدية سرت على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وسيناقش الباحثون خلال جلسات المؤتمر العلمية، نحو 24 بحثا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وسبل المواجهة.

وألقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، كلمة بالمناسبة، شكر فيها مجلس رئاسة الجامعة باعتبارها بيت خبرة، وتلعب دورا مهما في تنظيم المؤتمرات العلمية التي تقدم نتائج إيجابية، مؤكدا أن بلدية سرت ستكون رافدا للجامعة، وستستفيد من نتائج المؤتمر.

واستضافت البلدية أيضا المؤتمر العلمي الرابع لمكافحة العدوى، تحت شعار «مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتحديات لمكافحة منع العدوى»، الذي نظمته كلية الطب البشري في جامعة سرت على مدى يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

وناقش المشاركون في المؤتمر أكثر من 21 بحثا يتعلق بمحاور المؤتمر حول انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية، ودور التنظيف والتطهير والتعقيم في الوقاية من العدوى والمسح الوبائي لعدوى المرافق، بحضور وفود أكاديمية من مصر والسعودية والأردن إضافة إلى أطباء وأساتذة ليبيين في مختلف التخصصات الطبية من الجامعات والمستشفيات الليبية للمشاركة في المؤتمر.

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