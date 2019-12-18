«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من مصراتة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 01:30 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من مصراتة إلى بنغازي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على المناطق التي تنشط فيها الرياح بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.00 متر، ويصل إلى 2.50 متر على ساحل مصراتة.
- درجة حرارة تسجل 20 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة على المناطق التي تنشط فيها الرياح بسبب إثارة الأتربة. 

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية بوجه عام سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
- البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الأموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة على المناطق التي تنشط فيها الرياح بسبب إثارة الأتربة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟