«الأرصاد»: تقلبات جوية على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 11:48 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية المناطق تقلبات جوية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار، مما قد يتسبب فى صعوبة الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مع أجواء مغيمة على مناطق الشمال الغربى.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الأربعاء على مناطق الشمال والجنوب الشرقي بين 16 و23 درجة مئوية، وبين 21 و25 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب الغربي، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح جنوبية شرقية، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

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