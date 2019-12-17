إيطاليا تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الليبيين المرضى لتلقي العلاج في روما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 09:46 مساء
أحد الأطفال لدى وصوله رفقة ثلاثة آخرين إلى المطار العسكري في روما في 19 سبتمبر 2019. (آكي)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، استقبال دفعة جديدة من الأطفال الليبيين المرضى لتلقي العلاج في روما «في إطار المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي في مجال الرعاية الصحية لصالح مرضى أطفال ليبيين»، وفق بيان نقلته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وقالت الخارجية الإيطالية في البيان: «ستصل المجموعة الثانية من القاصرين على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع إلى مطار تشامبينو العسكري (ضواحي روما) من مدينة بنغازي، التي ستستقبلها نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، مارينا سيريني».

وأوضحت الخارجية الإيطالية أن الأطفال الليبيين الذين يعانون أمراضا دموية حادة سيجري علاجهم «من قبل مستشفى الطفل يسوع للأطفال، بالتعاون مع هيئة التعاون الإيطالية لتحقيق هذه المبادرة».

اقرأ أيضا: طائرة عسكرية إيطالية تنقل أربعة أطفال مرضى من بنغازي للعلاج في روما

كانت وزارة الخارجية الإيطالية، أعلنت في 19 سبتمبر الماضي وصول أربعة أطفال ليبيين من مرضى الأورام إلى روما لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الإيطالية، مشيرة إلى أنهم نقلوا من مدينة بنغازي على متن طائرة عسكرية من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو الإيطالي وهبطت في مطار تشيامبينو بالعاصمة روما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا