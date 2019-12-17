«آكي» وزير الخارجية الإيطالي يلتقى المشير حفتر ورئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 06:16 مساء
وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو. (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن وزير الخارجية، لويجي دي مايو، التقى في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، خلال زيارة خاطفة إلى ليبيا بدأها بالعاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.

وأضافت «آكي» أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي تشمل أيضا لقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي عاد إلى ليبيا من مصر في وقت سابق اليوم.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن لقاء دي مايو والمستشار عقيلة صالح سيبحث «تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين».

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