رئيس مجلس النواب يعود من مصر بعد عقد اجتماعات في القاهرة وأثينا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 06:06 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى مطار الأبرق شرق البلاد قادما من مصر، مختتما جولة خارجية أجرى خلالها العديد من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات في كل من القاهرة والعاصمة اليونانية أثينا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح صحفي، إن لقاءات المستشار عقيلة صالح شملت اجتماعات مع رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب المصري ورئيس البرلمان ووزير خارجية اليونان ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

وأضاف المريمي أنه كان في استقبال رئيس مجلس النواب لدى صوله مطار الأبرق عدد من الأعضاء ورئيس الديوان ومدير شؤون الرئاسة بالمجلس، ونائب رئيس الحكومة الموقتة عبدالرحمن الأحيرش، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات بالحكومة، وعدد من المشايخ والأعيان، وعميد بلدية الأبرق، وعدد من ضباط سلاح الجوي الليبي.

وأشار المريمي إلى أن مستقبلي المستشار عقيلة صالح ألقوا عددا من الكلمات، ثمنوا فيها جهوده المبذولة في المحافل الدولية والمحلية من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب، التى يقوم بها الجيش بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر، والعمل على استقرارها وإرساء دولة المؤسسات والقانون.

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