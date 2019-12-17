السوق الموازية: الدولار يتجاوز حاجز 4 دينارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 04:06 مساء

كسرت العملة الأميركية حاجز الأربعة دينارات في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، بصعوده أمام العملة الليبية لليوم الرابع على التوالي هذا الأسبوع. فقد ارتفع الدولار إلى 4.07 دينار بعد أن سجل 3.99 دينار في تعاملات أمس الإثنين.

وصعد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 4.54 دينار، مقابل 4.44 دينار بلغها أمس، حسب تجار ومتعاملين.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.28 دينار من 5.20 جنيه سجلها أمس، كذلك زاد سعر صرف الدينار التونسي من 1.39 إلى 1.41 دينار ليبي؛ في حين استقرت الليرة التركية عند 0.70 دينار.

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