مستشفى قصر خيار يتسلم معدات وأجهزة طبية

مستشفى قصر خيار القروي، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مستشفى قصر خيار القروي، اليوم الثلاثاء، أجهزة ومعدات طبية ضمن خطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق، الهادفة إلى دعم القطاع الصحي العام.

وتضمنت الشحنة «جهاز تصوير مقطعي، ومنظار جراحي، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز موجات فوق الصوتية، وجهاز تخدير، وأجهزة قياس الضغط، وأجهزة تعقيم، وجهاز أشعة رقمي»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشملت الشحنة أيضًا: «شاشات مراقبة العلامات الحيوية، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة شفط سوائل، وأسرَّة عناية، وطاولات عمليات، وأسرَّة عادية، وأسرَّة أطفال، وعربات أدوية، وطاولات مرضى، وأسرة إلكترونية».

يذكر أن بلدية قصر خيار تقع على بعد 80 كيلومترًا شرق طرابلس، والمستشفى أنشئ العام 2015، ويحتوي على عشرة أسرة.