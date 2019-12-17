«مذكرتا التفاهم مع تركيا» على رأس أجندة لقاء دي مايو وسيالة

محمد سيالة ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في طرابلس، 17 ديسمبر 2019، (خارجية الوفاق)

استقبل وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس صباح اليوم.

ويجري دي مايو زيارة قصيرة إلى ليبيا، في إطار مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل بحث تطورات حرب العاصمة، وأيضًا مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

ومن المقرر أن يلتقي دي مايو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وبعدها سينتقل إلى بنغازي للاجتماع مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وستكون المحطة الأخيرة للرحلة في طبرق، حيث يعقد لقاءً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وفي 27 نوفمبر الماضي، وقَّع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وهو ما أثار ردود أفعال عديدة، منها اليونان التي طلبت دعم الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وقال إردوغان، في تصريح تلفزيوني الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم المتعلقة بالجانب الأمني «تسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا»، متابعًا: «إذا جاء طلب من الجانب الليبي، فبإمكاننا إرسال قوات بالمقدار الكافي، ولا يوجد أي مانع في مثل هذا الموضوع».