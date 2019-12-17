«مذكرتا التفاهم مع تركيا» على رأس أجندة لقاء دي مايو وسيالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 02:14 مساء
محمد سيالة ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في طرابلس، 17 ديسمبر 2019، (خارجية الوفاق)

استقبل وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس صباح اليوم.

ويجري دي مايو زيارة قصيرة إلى ليبيا، في إطار مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل بحث تطورات حرب العاصمة، وأيضًا مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

ومن المقرر أن يلتقي دي مايو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وبعدها سينتقل إلى بنغازي للاجتماع مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وستكون المحطة الأخيرة للرحلة في طبرق، حيث يعقد لقاءً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية الإيطالي يرى الاستقرار في ليبيا «عملية صعبة»

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقَّع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وهو ما أثار ردود أفعال عديدة، منها اليونان التي طلبت دعم الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وقال إردوغان، في تصريح تلفزيوني الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم المتعلقة بالجانب الأمني «تسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا»، متابعًا: «إذا جاء طلب من الجانب الليبي، فبإمكاننا إرسال قوات بالمقدار الكافي، ولا يوجد أي مانع في مثل هذا الموضوع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا