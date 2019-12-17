ممثلون عن «الوفاق» و«القيادة العامة» شاركوا في الحوار الاقتصادي «الأميركي - الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 01:28 مساء
عدد من المشاركين في الحوار الاقتصادي الأميركي - الليبي العاشر، 16 ديسمبر 2019، (السفارة الأميركية)

قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن الحوار الاقتصادي «الأميركي - الليبي» العاشر، جمع ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة، موجهة الشكر إلى المشاركين فيه.

وأضافت السفارة أن الحضور الواسع في الحوار يؤكد أنه «يمكن لليبيين رسم طريق من شأنه أن يوفر الأمن والازدهار، وذلك من خلال الدعم الدولي الذي يشمل جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستضافت السفارة فعاليات الحوار على مدار اليومين الماضيين في تونس، الذي شهد مناقشة «السياسات والممارسات التي تعزز ثقة الشعب الليبي في الشفافية والحوكمة السليمة للمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الطاقة».

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وتبادل المشاركون، خلال الحوار، معلومات حول وضع موارد ليبيا والمؤسسات الاقتصادية السيادية، وناقشت الشركات الدولية المهتمة بالاستثمار في ليبيا أساليب مبتكرة لتجاوز التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي، بحسب البيان.

وشارك في الحوار خبراء فنيون أميركيون من وزارات الخارجية والطاقة والخزانة ومجلس الأمن القومي الأميركي، إلى جانب مؤسسات اقتصادية ليبية على رأسها المؤسسة الوطنية للنفط.

مشاركون آخرون في الحوار
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