بلدية طرابلس تعمم تجربة الإنارة بالطاقة الشمسية في جميع المرافق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 10:55 صباحا
أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في حديقة الشط العليا، (أرشيفية: بلدية طرابلس المركز)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، تعميم تجربة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية في جميع مرافق الدولة، بما يقلل الضغط على شبكة الكهرباء العامة، وذلك بالتعاون مع منظمة «مرسي كور».

وأوضحت البلدية أن هذا الإجراء جاء بعد تركيب مجموعة من الأعمدة في حديقة الشط العليا، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

يذكر أن لجنة مشكلة من حكومة الوفاق لتحديد أسباب انقطاع إمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي، أصدرت عدة توصيات في شهر نوفمبر الماضي، منها التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

وحثت اللجنة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الجانب الفني المتمثل في المواصفات الفنية ومنظومات الطاقة الشمسية، ومراجعة التشريعات التي تنظمها، والانتهاء من الدراسات الفنية ذات العلاقة، والتركيز على خدمات ما بعد البيع، وتشجيع المصنعين والمستثمرين على التوجه إلى صناعة السخان الشمسي.

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كما دعت إلى دعم المصارف لتحفيز المستثمرين في العمل على الطاقات البديلة، وتوجيه المستثمرين للتواصل مع جهاز التنفيذ للطاقات المتجددة ومركز أبحاث الطاقة الشمسية، عند الشروع في تركيب المنظومات، ومخاطبة مركز المواصفات والمعايير للانتهاء من وضع المواصفات اللازمة، وحث الجهات ذات العلاقة على مراجعة السياسات الخاصة بالطاقة البديلة، وتوجيه كبار المستهلكين لاستخدام السخان الشمسي والخلايا الشمسية لتخفيف الحمل عن الشبكة العامة للكهرباء، مع توجيه كبار المستهلكين لاستخدام عدادات الدفع المسبق في جباية رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية.

أحد الأعمدة
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