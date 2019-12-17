بوتين وميركل يتفقان هاتفيا على «منع التصعيد في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 01:04 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت)

اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية «منع التصعيد في ليبيا» وضرورة «استئناف الحوار السلمي». 

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية بين ميركل وبوتين، الإثنين، تناولا خلالها عددا من القضايا، وركزت على «ملف الأزمة الليبية»، حيث تمت الإشارة إلى أهمية منع تصعيد التوتر في ليبيا وضرورة استئناف الحوار السلمي، حسب بيان نسبته «روسيا اليوم» إلى الرئاسة الروسية «الكرملين».

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وأكد بوتين للمستشارة ميركل، أن روسيا تدعم مبادرة السلام التي تقترحها ألمانيا من أجل إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، واستعداد بلاده لدعم الجهود الألمانية وجهود الأمم المتحدة للوساطة في الصراع الليبي، وفق ما نقلته «دويتشه فيله» عن بيان «الكرملين».

وأوضح بوتين، حسب البيان، أنه من المهم ألا يزداد الوضع في ليبيا تفاقما، وأن تستأنف الأطراف المعنية حوارا سلميا لإنهاء النزاع فيما بينها.

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