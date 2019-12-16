قادة أمنيون من «داخلية الوفاق» يصلون إلى سرت ويتجولون في المدينة وضواحيها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 11:10 مساء
باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية، 25 نوفمبر 2019، (داخلية الوفاق)

وصل وفد أمنى رفيع المستوى برتب مختلفة تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ضم رؤساء وآمري أجهزة مكافحة الإرهاب والبحث الجنائي والأمن المركزي ومكافحة الجريمة، حسب مصادر محلية في المدينة.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الوفد الأمني رافقته قوة عسكرية وسيارات مسلحة لحمايتهم أثناء قيامهم بجولة أمنية خاصة، تفقدوا خلالها المدينة وضواحيها ومنطقة القبيبة وجنوب المدينة.

ولم توضح المصادر طبيعة الزيارة، وما إذا كان لها علاقة بحالة الاستنفار الأمني الذي شهدته المدينة قبل أيام.

ويصادف يوم غد الثلاثاء، الذكرى الثالثة لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش»، الذي كان يسيطر على المدينة بين عامى 2015 و2016، قبل هزيمته وطرده من المدينة على أيدي قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق.

اقرأ أيضا: هجوم مسلح على مقر فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت   

وتعتزم بلدية سرت إقامة احتفال بمجمع قاعات واغادوغو فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحضور قادة قوات «البنيان المرصوص» و«قوة حماية وتأمين سرت» والمجلس البلدى ومجلس الحكماء وأسر الضحايا ومسؤولى الأجهزة والقطاعات والهيئات والشركات الخدمية بالمدينة.

وسيشهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات من قبل ممثلي الجهات المشاركة في الحفل، إضافة إلى تنظيم فقرات فنية وعرض شريط مرئي عن ملحمة انتصار قوات «البنيان المرصوص» وتحرير سرت، وتكريم عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين والمشاركين في حرب التحرير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط باضطرابات الأكل