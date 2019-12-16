هجوم مسلح على مقر فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت

مصلحة الجوازات (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض مقر فرع مصلحة الجوازات والجنسية في سرت، اليوم الإثنين، لهجوم مسلح من قبل مجموعة من الأشخاص قدموا إلى موقع المقر على متن أربع سيارات مسلحة، حسب مصدر أمني بالمصلحة.

وأوضح المصدر الأمنى لـ«بوابة الوسط» أن المسلحين هاجموا مقر المصلحة «بسبب إخلاء المقر من الموظفين وإيقاف العمل فيه»، مشيرا إلى أن الهدف من الهجوم «هو سيطرة المسلحين على المصلحة وهم من خارج سرت».

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وقال رئيس فرع مصلحة الجوازات في سرت، عميد عبدالهادى أغنية، فى وقت سابق، إنه لا يرغب في العمل بالمصلحة فى ظل وجود مسلحين من مصراتة، مطالبا بعدم فتح مقر المصلحة إلى حين مغادرتهم.