مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة الطعن في حكم قضية «ضحايا سجن أبوسليم»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 09:14 مساء
اجتماع مكتب الرئاسة ولجان المجلس الأعلى للدولة. (المكتب الإعلامي للمجلس)

اتفق مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان واللجنة القانونية وبعض القانونيين بالمجلس، خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة تتولى متابعة إجراءات الطعن في قرار الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس في قضية ضحايا سجن أبوسليم.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع اليوم خصص للتباحث حول قرارالدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، الصادر أمس الأحد، في القضية رقم (100/2014) المتعلقة بمجزرة سجن أبوسليم، منوها بإصدار بيان يوضح موقف المجلس.

اقرأ أيضا: ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»

وأصدرت الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، أمس الأحد، حكمها برفض القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميا بقضية «ضحايا سجن أبوسليم» التي جرت أحداثها العام 1996. وأوردت صفحة وزارة العدل بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، منطوق الحكم.

وقال نقيب المحامين أحمد نشاد، إن «المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع المتهمين في القضية؛ لمضي المدة». وأضاف نشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القضية رفعها أهالي الضحايا منذ أكثر من عام، مشيرا إلى رفض المحكمة القضية من حيث الشكل «لمُضي المدة»، وبالتالي لم تنظرها من حيث الموضوع.

وأوضح نشاد، وهو محامي المتهم عبدالله السنوسي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس غير نهائي، إذ «يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا خلال 60 يوما». يشار إلى أن «مذبحة سجن أبوسليم» وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط باضطرابات الأكل