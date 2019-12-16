افتتاح 3 مدارس جديدة في بلدية طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 08:51 مساء
مدرسة شهداء الناظورة التي جرى افتتاحها في بلدية طبرق. (الإنترنت)

أعلن مراقب التعليم في طبرق، سالم جواد، افتتاح ثلاث مدارس جديدة في البلدية صباح اليوم، الإثنين، التي جرى تنفيذها بدعم من الأهالي والمجلس التسييري للبلدية ووزارة التعليم بالحكومة الموقتة، حسب المكتب الإعلامي للمراقبة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمراقبة التعليم في طبرق أن المدرسة الأولى هي مدرسة المجاهد أبوبكر أرحيم بسعة سبعة فصول دراسية بكامل مرافقها، التي جرى بناؤها بالمجهود الذاتي ومساهمة من مراقبة التعليم مع أولياء الأمور، مشيرا إلى أنها شرعت في استقبال التلاميذ من اليوم الإثنين.

وأضاف أن المدرسة الثانية هي مدرسة شهداء الناظورة بسعة 12 فصلا بكامل مرافقها، وجرى إنشاؤها بمساهمة من المجلس التسييري لبلدية طبرق دعما لقطاع التعليم، وكانت بديلا للمدرسة السابقة المتهالكة، لافتا إلى أن المدرسة «عبارة عن مبنى روماني».

وأضاف المكتب الإعلامي لمراقبة التعليم ببلدية طبرق أن المدرسة الثالثة هي مدرسة طيبة بمنطقة باب الزيتون، التي جرى افتتاح ثمانية فصول جديدة بها نفذها مكتب مشروعات قطاع التعليم في البلدية.

وهنأ مراقب التعليم في طبرق، سالم جواد، الطلاب بافتتاح هذه المدارس، مشيدا بدعم الأهالي وأولياء الأمور والمجلس التسييري للبلدية لتنفيذ هذه المدارس.

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