«آكي»: وزير الخارجية الإيطالي يزور طرابلس الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 08:46 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو. (آكي)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن وزير الخارجية لويجي دي مايو، سيزور العاصمة الليبية طرابلس غدا الثلاثاء، لبحث ملفات الأمن والاقتصاد والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، حسن الهوني لـ«آكي» إن حكومة الوفاق الوطني «تثمن ما تقدمه الحكومة الإيطالية من دعم سياسي ومساعدات لقوات خفر السواحل» الليبي.

وأوضح الهوني أن من المنتظر أن يناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في طرابلس «عددا من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالات الأمن والاقتصاد، وكذلك التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر».

وخلص المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى القول «إننا ننتظر كل ما هو إيجابي من زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو».

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