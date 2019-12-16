سفير هولندا: طرابلس آمنة وندعم حكومة الوفاق

لقاء السفير الهولندي ووزير داخلية حكومة الوفاق، 16 ديسمبر 2019 (داخلية الوفاق)

أكد سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، أن بلاده تدعم حكومة الوفاق وتتطلع إلى التعامل معها، لافتا إلى أن «الوضع الأمني في طرابلس مستقر والحياة تسير بشكل طبيعي».

جاء ذلك، خلال لقاء السفير الهولندي مع وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس، حسب بيان نشرته داخلية الوفاق عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

من جهته، قال باشاغا إن الحالة الأمنية جيدة «رغم ما يقلقنا من استهداف المدنيين، والقذائف العشوائية من قبل ميليشيات حفتر»، مشددا على أن استقرار ليبيا سيؤثر حتما وبشكل إيجابي على استقرار أوروبا، وهو ما وافقه عليه السفير الهولندي، حسب البيان.

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وأوضح الوزير أن «ما يقوم به حفتر الآن زاد من نشاط الإرهاب في ليبيا»، في الوقت الذي «نحارب نحن كل أصناف الإرهاب»، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا. وعلق السفير الهولندي على ذلك بقوله: «حكومة الوفاق فعلا تحارب الإرهاب في ليبيا وهذا مشهود به منذ فترة، ونأمل أن تكون بيننا برامج مشتركة في محاربة الإرهاب».

لقاء السفير الهولندي ووزير داخلية حكومة الوفاق، 16 ديسمبر 2019 (داخلية الوفاق)