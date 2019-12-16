وزير العدل يبحث مع السفير الهولندي برامج الدعم القائمة والمستقبلية بين الدولتين

وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد عبدالواحد لملوم، مع السفير الهولندي لدى ليبيا، تيومرس لارس، 16 ديسمبر 2019 (عدل الوفاق)

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد عبدالواحد لملوم، مع السفير الهولندي لدى ليبيا، تيومرس لارس، ونائبته قابرييلا ميتز، برامج الدعم القائمة والمستقبلية بين الدولتين.

ووفق بيان لوزارة العدل اليوم، فإن الوزيرين جددا الرغبة في استمرار هذا المستوى من التعاون وتطويره ليشمل برامج أخرى، منها دعم مسار العدالة الانتقالية وتطوير قدرات الجهاز القضائي للتعامل مع تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح البيان أن الوزير أشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة الهولندية لوزارة العدل بحكومة الوفاق، وآخره مشروع دعم القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء.

من جانبه جدد لارس التزام المملكة الهولندية بدعم حكومة الوفاق الوطني وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لوضع حل سياسي شامل، مؤكدا استمرار برامج الدعم الهولندية الموجهة لتطوير مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا.