البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء «الاختفاء القسري» للصحفي رضا فحيل البوم

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها «إزاء الاختفاء القسري للصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان رضا فحيل البوم»، داعية إلى الإفراج الفوري عنه.

وانقطع الاتصال برضا فحيل البوم، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، والحائز جوائز عدة في مجال الصحافة الاستقصائية فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، السبت الماضي، قادمًا من تونس على متن الخطوط الجوية الأفريقية في تمام الساعة 11 ليلاً.

نشطاء وصحفيون وحقوقيون يطالبون بإطلاق الصحفي رضا فحيل البوم

وعبرت البعثة عن قلقها من أن اعتقال «البوم» واحتجازه «قد يكون على خلفية عمله كصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان»، مضيفة أن ذلك يعدّ خرقاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحق في الحرية وأمن الأشخاص وحرية الرأي والتعبير.

وأكدت البعثة أنها تعكف على متابعة القضية مع السلطات المختصة في طرابلس، مشددة على ضرورة إطلاق سراح فحيل البوم أو إحالته إلى سلطة قضائية مختصة على الفور، داعية لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.

«داخلية الوفاق»: فحيل البوم لدى جهاز المخابرات.. ونطالب بإيضاح أسباب احتجازه

ونفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، في بيان اليوم الإثنين، وجود علاقة لأي جهة أمنية تابعة لها بتوقيف الصحفي والناشط الحقوقي رضا فحيل البوم، مضيفة أنه لدى جهاز المخابرات الليبية، وطالبت بـ«إيضاح أسباب» احتجازه.