مستشفى مرزق العام يتسلم أجهزة ومعدات طبية

مقر مستشفى مرزق العام. (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، مستشفى مرزق العام، أجهزة ومعدات طبية في إطار خطتها لدعم القطاع الصحي العام.

وشملت الشحنة «أجهزة تخطيط نبض وحركة الجنين ووحدة عمليات متكاملة وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة ضخ وريدي وأسرِّة عناية كهربائية وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة تنفس صناعي- أطفال وحضانات مختبر- أجهزة تحليل دم»، بحسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

وتضمت أيضًا: «شاشات مراقبة الجنين وأسرِّة ولادة وجهاز تحليل أملاح الدم وأجهزة قياس وزن أطفال وأجهزة قياس الوزن والطول للبالغين وأجهزة صدمة كهربائية وطاولات عمليات وعربات تخدير وعربات نقل المريض وأجهزة طرد مركزي».

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ويقع المستشفى في مدينة مرزق (أقصى الجنوب الليبي) وقد أُنشئ كمستشفى عام وتبلغ سعته السريرية 120 سريرًا.

وضمن خطة الوزارة لدعم المستشفيات، تسلم مستشفى الأصابعة العام، أمس الأحد، حضانات لحديثي الولادة ووحدة تغذية بالأكسجين.