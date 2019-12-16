مستشفى مرزق العام يتسلم أجهزة ومعدات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 03:40 مساء
مقر مستشفى مرزق العام. (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، مستشفى مرزق العام، أجهزة ومعدات طبية في إطار خطتها لدعم القطاع الصحي العام.

وشملت الشحنة «أجهزة تخطيط نبض وحركة الجنين ووحدة عمليات متكاملة وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة ضخ وريدي وأسرِّة عناية كهربائية وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة تنفس صناعي- أطفال وحضانات مختبر- أجهزة تحليل دم»، بحسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

وتضمت أيضًا: «شاشات مراقبة الجنين وأسرِّة ولادة وجهاز تحليل أملاح الدم وأجهزة قياس وزن أطفال وأجهزة قياس الوزن والطول للبالغين وأجهزة صدمة كهربائية وطاولات عمليات وعربات تخدير وعربات نقل المريض وأجهزة طرد مركزي».

اقرأ أيضا مستشفى الأصابعة يتسلم حضانات لحديثي الولادة ووحدة تغذية بالأكسجين

ويقع المستشفى في مدينة مرزق (أقصى الجنوب الليبي) وقد أُنشئ كمستشفى عام وتبلغ سعته السريرية 120 سريرًا.

وضمن خطة الوزارة لدعم المستشفيات، تسلم مستشفى الأصابعة العام، أمس الأحد، حضانات لحديثي الولادة ووحدة تغذية بالأكسجين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط باضطرابات الأكل