وكيل «تعليم الوفاق» يتابع سير العمل بالملاك الوظيفي في مراقبة أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 01:59 مساء
جانب من اجتماع عادل جمعة، مع مديري مدارس مراقبة تعليم أبوسليم، 16 ديسمبر 2019. ( تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الإثنين، مع مديري مدارس مراقبة تعليم أبوسليم، سير العمل بالملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي.

وقالت وزارة التعليم في بيان، إن الاجتماع الذي عُـقد بمسرح مدرسة «ميمونة بنت الحارث»، بحضور مراقب التعليم ولجنة الملاك الوظيفي بالوزارة، وعدد من مديري المكاتب والأقسام بالمراقبة، تطرق إلى «ضرورة مراعاة ظروف المراقبة في تسكين المدارس المقفلة، ووضع آليات عملية بخصوصها».

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وأوضح مدير إدارة التعليم الأساسي، أحمد مسعود، أن هذه الاجتماعات تهدف لتوضيح آليات العمل، وخلق روح التعاون بين الوزارة ومديري المدارس بشكل مباشر، حسب البيان.

وكان وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بحث الأحد، مع مديري المدارس في مراقبة سوق الجمعة، خطوات تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي 2019/2020، كما استمع إلى كافة الصعوبات التي تواجه إدارات المدارس في عملية التسكين.

جانب من اجتماع عادل جمعة، مع مديري مدارس مراقبة تعليم أبوسليم، 16 ديسمبر 2019. ( تعليم الوفاق)
جانب من اجتماع عادل جمعة، مع مديري مدارس مراقبة تعليم أبوسليم، 16 ديسمبر 2019. ( تعليم الوفاق)
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