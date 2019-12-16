«داخلية الوفاق»: فحيل البوم لدى جهاز المخابرات.. ونطالب بإيضاح أسباب احتجازه

الصحفي والناشط الحقوقي رضا فحيل البوم، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، وجود علاقة لأية جهة أمنية تابعة لها بتوقيف الصحفي والناشط الحقوقي رضا فحيل البوم، مضيفة أنه لدى جهاز المخابرات الليبية، وطالبت بـ«إيضاح أسباب» احتجازه.

وأكدت الوزارة أنها تكفل حقوق المواطنين بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، داعية كل الجهات إلى «احترام حقوق الإنسان والتعامل مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية»، حسب بيان حصلت عليه «بوابة الوسط».

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جاء بيان الوزارة بعد تناقل أخبار حول اختفاء فحيل البوم من مطار معيتيقة الدولي، السبت، قادمًا من تونس على متن الخطوط الجوية الأفريقية في تمام الساعة 11 ليلاً، إذ انقطع الاتصال معه، حسب تصريحات أصدقاء له.

وطالب نشطاء وصحفيون وحقوقيون، الجهات ذات الاختصاص بالعاصمة طرابلس، بكشف مكان احتجاز فحيل البوم، وإطلاقه فورًا دون قيد أو شرط.

ورضا الهادي فحيل البوم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد خطاب الكراهية، نال جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الزاوية، كما يرأس المنظمة الليبية للإعلام المستقل.