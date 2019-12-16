نشطاء وصحفيون وحقوقيون يطالبون بإطلاق الصحفي رضا فحيل البوم

الصحفي الليبي رضا فحيل البوم. (أرشيفية: الإنترنت).

طالب نشطاء وصحفيون وحقوقيون، الجهات ذات الاختصاص بالعاصمة طرابلس، بكشف مكان احتجاز الناشط الحقوقي والصحفي رضا فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، وإطلاقه فورًا دون قيد أو شرط.

وانقطع الاتصال برضا فحيل البوم، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، والحائز جوائز عدة في مجال الصحافة الاستقصائية فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، السبت، قادمًا من تونس على متن الخطوط الجوية الأفريقية في تمام الساعة 11 ليلاً.

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وضمت قائمة النشطاء والصحفيين والحقوقيين كلًّا من:

1- محمود شمام، صحفي، بنغازي.

2- حسن العماري، بنغازي، ناشط.

3- أمل صلاح الديلاوي، طرابلس.

4- نهلة المهدي، طرابلس، صحفية.

5- جمعة عتيقة، مصراتة، محامٍ.

6- نيفين الباح، بنغازي، حقوقية.

7 - أيمن الغرياني، طرابلس.

8 - محمد زينوبة، طرابلس، إعلامي.

9 - محمد منير قويري، بنغازي، ناشط مدني.

10 - ريما الفلاني، سبها، صحفية.

11 - د أمال العبيدي أستاذة جامعية، جامعة بنغازي.

12- عبد الحفيظ غوقة، بنغازي، محامٍ.

13- سعاد بن خليفة، طرابلس، ناشطة مدنية.

14- حاتم سيالة، طرابلس، مهتم بالشأن العام.

15- خالد بوزنين الساكت، طبرق، حقوقي.

16- خديجة الورفلي، بنغازي، حقوقية.

17- إدريس بن الطيب، بنغازي، كاتب ومثقف.

18- تهاني الباح، بنغازي.

19- خديجة العمامي، بنغازي.

20- سهام الفرجاني، بنغازي، ناشطة.

21- صلاح عبدالقادر عبدالله، بنغازي.

22- عبدالمنعم المجدوب، سوسة.

23 - طارق لملموم، طرابلس، حقوقي.

24- د. أبوبكر ناصر الحاسي، شحات، مهتم بالشأن العام.

25- قدرية الشهيبي، طبرق.

26- جبر الصبيحي، بنغازي.

27- حنان المقوب، بنغازي، إعلامية.

28- نجلاء المسلاتي، بنغازي، إعلامية.

29- عبد القدرس العيساوي.

30- أسماء سريبة، صرمان، سياسية.

31- عصام خليفة القبايلي، طرابلس.

32- حليمة الغناي، سبها.

33- عبدالله أبوشاح، صبراتة.

34- أسماء علي، طرابلس.

35- عمري الحمري، البيضاء.

36- محمد المجاني، محامي.

37- محمد ربيع، طرابلس.

38- أسامة التواتي، طرابلس.

39- أحمد بن عيسى الهمالي، طرابلس.

40- د.أمل منصور، طرابلس.

41- ربيع الجياش، طرابلس.

42- خالد التيليسي، طرابلس.

43- صلاح النزال، صحفي وحقوفي.

44- سامي المجبري، إعلامي، بنغازي.

45- محمد الراجحي، صحفي.

46- محمد عبدالسلام الصاوي، طبرق.

47- فاطمة حواص، حقوقية، الزاوية.

48- فرج احميد، طرابلس، إعلامي.

49- أشرف علي الشريف، بنغازي.

50- سراج الدين الورفلي، بنغازي، كاتب وشاعر.

51- بدر الدين الورفلي، طرابلس، مثقف.

52- محمد القدار، مصراتة، صحفي.

53- يونس العطوشي، زوارة.

54- حواء عمر الورفلي بنغازي.

55- أحلام رويبح، طرابلس.

56- أحمد التومي، صحفي، مصراتة.

57- محمد بوعجيلة، شحات، شاعر.

58- محمد مقيص، نائب عميد بلدية البيضان.

59- جمعة الفاخري، رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة.

60- عمر عبد السلام الطاهر، طرابلس، موظف.

61- منى محمد الشباح – إعلامية، طرابلس.

62- حنان خليفة، طرابلس.

63- عاطف الأطرش، صحفي.

64- هناء المريِّض ــ ليبيا.

65- عبدالله المبري، إعلامي، اجدابيا.

66- عادل عبدالكريم، مواطن.

67- انتصار البرعصي، صحفية، البيضاء.

68- عاطف الحاسية، بنغازي.

69- مريم علي، صحفية، طرابلس.

‎70- صالح محمد بويصير، مهتم بالشأن العام.

71- أحمد فتحي خليل الشركسي، ناشط مدني، بنغازي.

71- آمال بوقعيقيص، بنغازي، حقوقية.

72- فاطمة الغندور، إعلامية.

73- سالم الحريك، إعلامي، سرت.

74- طارق الهوني، صحفي، طرابلس.

75- نهى العاصي، زوارة.

76- طارق إدريس العشيبي، بنغازي، ناشط.

77- أسعد محسن زهيو، طرابلس، عضو التجمع الوطني الليبي.

78- محمد الصريط صحفي ليبي من بنغازي.

79- أحمد سمير الشارف، طرابلس.

80- عبدالقادر بوشناف، سبها، مهتم بالشأن العام.

81- د. صالح الحاراتي، طرابلس، ناشط مدني.

82- حمزة جبودة، الزاوية، صحفي.

83- سمية الغول، طرابلس، ناشطة.

84- محمد الصاري، طبرق.

85- أمجد زريق، طرابلس.

86- محمود جبريل، سياسي، طرابلس.

87- فرج الزروق دبلوماسي، طرابلس.

88- عبدالحميد تاكيلة، ناشط مدني، طرابلس.

89- حامد يونس إعلامي مستقل، أجدابيا.

90- أحمد فتحي خليل الشركسي، ناشط مدني بنغازي.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس، بسرعة التحرك لكشف مصير الصحفي رضا فحيل البوم، وضمان إطلاقه، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.