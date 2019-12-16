الأرصاد: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 11:47 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الليبية اليوم الإثنين، نوعا من الاستقرار، حيث تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم، أن سرعة الرياح لن تتجاوز 20 عقدة على طول الساحل، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية بوجه عام على طــول الساحل، تتراوح سرعتها بيــن 05 و 20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.25 متر.
- الرؤيـة جيدة، والبحر خفيف الموج، ويكون هاديء اليوم الإثنين، على ساحل زوارة، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية بوجه عام، بينما تكون متغيرة الاتجاه، اليوم الإثنين، على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و 1.50 متر، والبحر خفيف الموج، ويكون صباح اليوم قليل الاضطراب على أغلب الساحل.
- الرؤيـة جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

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